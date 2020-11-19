Из-за коронавируса во Владимирской области наложен запрет на пышные свадьбы. Департамент юстиции в связи с ухудшением обстановки по распространению коронавируса постановил отменить

Из-за коронавируса во Владимирской области наложен запрет на пышные свадьбы. Департамент юстиции в связи с ухудшением обстановки по распространению коронавируса постановил отменить выездные регистрации брака. Возникнут у жениха с невестой проблемы и с росписью в стенах ЗАГСа. Там торжественную регистрацию брака будут переносить на более поздний срок. Если же молодоженов такой вариант развития событий не