За последние сутки 4 смерти. Это много, учитывая, что летальных исходов не было последние 11 дней. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области теперь составляет 281 человек.

За последние сутки 4 смерти. Это много, учитывая, что летальных исходов не было последние 11 дней. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области теперь составляет 281 человек. Заболевших за последние сутки 127. На два меньше, чем накануне. Всего больных теперь 11 799. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 168. На 6 больше,