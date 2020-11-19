В городе Радужный полицейские встретились с подростками, которым вскоре предстоит служба в армии.

В рамках второго этапа антинаркотической акции «Призывник», проводимой МВД России совместно с Минобороны России, сотрудники МО МВД России ЗАТО г. Радужный встретились со старшеклассниками. На встрече, прошедшей в формате диалога, присутствовали подростки, которым вскоре предстоит служба в армии.Полицейские напомнили школьникам о вреде употребления наркотических веществ и об ответственности, установленной законодателем за причастность к противоправной деятельности, связанной с распространением наркотиков.В ходе встречи школьникам продемонстрировали фильм, в сюжете которого озвучены истории людей, не понаслышке знающих о пагубной зависимости и последствиях, к которым она приводит. После просмотра ребята задавали вопросы правоохранителям, а также рассуждали о причинах, по которым молодые люди начинают употреблять наркотики.Прощаясь со школьниками, полицейские пожелали всем бережно относиться к своему здоровью и обращаться в полицию в случае, если стало известно о фактах немедицинского потребления или незаконного распространения наркотиков.