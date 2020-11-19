Изучив медицинскую карту, врач выносит вердикт - опровергает или подтверждает диагноз районных комиссий.

ВоВладимирской области продолжается призывная кампания. Как она проходит в условиях пандемии коронавируса? Какие меры предпринимаются на областном сборном пункте?Обо всех нюансах этого призыварасскажет Любовь Истратова.Обрабатывают даже стены. Чтобы подготовить областной сборный пункт для прибытия и отправки призывников и не занести инфекцию, здесь регулярно проводят дезактивацию. Так называется обеззараживающая обработка всего прилегающего к территории пространства и самого здания, снаружи и внутри. Обработке подлежат лестницы и все, к чему можно прикоснуться: перила, двери и особенно ручки. Как заявляют в областном военкомате, такая процедура убивает 99 процентов бактерий.Виктор Долголаптев, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Владимирской области: «Обработка проводится с помощью специальной машины АРС-14 и специальным раствором люмакс-хлором. 3- процентный раствор люмакс-хлора никакого вреда для окружающей среды, для людей, для животных не представляет».Сегодня прибыли - сегодня же и отправятся на службу. Каждый день - примерно по 50 человек. Но пока новобранцы в областном пункте, они вооружены только против коронавируса: маски, перчатки и бахилы обязательны. В кабинет строго по одному. Изучив медицинскую карту, врач выносит вердикт - опровергает или подтверждает диагноз районных комиссий. Перед прибытием они проверили каждого новобранца, в том числе на COVID-19. Медиков же тестируют еженедельно, каждое утро понедельника. С утра призывникам проводили термометрию, а здесь измеряют рост, вес, давление и даже биометрию.Алла Кошкина, старший помощник начальника отделения организации и проведения призыва: «Это кабинет дактилоскопической регистрации и снятия биометрических данных для пластиковых электронных карт, которые выдаются министерством обороны. Т.е. это база министерства обороны. Также в этом кабинете мы снимаем дактилоскопическую регистрацию для информационного центра МВД России. Отпечатки пальцев на бумажном носителе».А вот кабинет, в котором формируются воинские команды. Здесь призывникам проводят психофизическое тестирование. "Часто ли я не сдерживаю своих обещаний?", "Бывает ли, что вру?" - о таких вопросах полезно подумать каждому. Итог - заключение о профессиональной психологической пригодности и выбор рода войск.Олег Кувшинов, главный военком Владимирской области: «Мы имеем хорошие взаимоотношения с президентским полком. С большой гордостью возвращаясь, призывники рассказывают о службе, о выполнении задач в течение года. Приезжают с благодарностями, приезжают с письмами командиров частей, которые им позволяют потом вне конкурса поступать в вузы. Но а больше здесь просятся почему-то в ВДВ, ну это романтика».Новобранцы ответили на вопрос также. Только о романтике умолчали. У них все серьезно.Михаил Рязанов, призывник ВДВ: «Получил высшее образование, затем пошёл в армию. Конечно же хотелось в элитные части попасть. У меня у самого отец десантник. Очень рад, что мне удалось пройти отбор в ВДВ».Кирилл Линник, призывник ВДВ: «Всегда мечтал служить в элитных родах войск, это престижно. Потом на гражданке это зачтется».Каждому призывнику выдается несессер, с французского "необходимый". Это специальная баретка с гигиеническими принадлежностями. Раньше вместо нее у призывников был обычный вещмешок. Теперь им выдают самый настоящий армейский бьюти-бокс. Всего около 20 наименований. От складного силиконового стакана, пластыря и геля для стирки до шарикового дезодоранта и бальзама для губ, куда же без него в зимнюю пору. И вот теперь - полная боевая готовность.Любовь Истратова, Андрей Синягин«Вести-Владимир»