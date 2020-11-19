Современное оборудование предназначено для диагностирования рака груди.
Современное оборудование предназначено для диагностирования рака груди. Томосинтез, одна из функций нового маммогрофа, обеспечивает чёткое трёхмерное изображение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.
Преимуществом цифровой маммографии является малая доза рентгеновского излучения. Новое устройство поможет специалистам проводить стереотаксическую биопсию – малоинвазивное хирургическое вмешательство. А именно – под рентген-контролем производится забор ткани молочной железы для определения точного диагноза и выбора метода лечения.
«По региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в региональный онкодиспансер поставлено несколько единиц высокотехнологичного оборудования – молекулярно-генетическая лаборатория, цифровой рентгенодиагностический комплекс, мультиспиральный компьютерный томограф, УЗИ-аппараты экспертного класса, лазерный хирургический комплекс, а также другая техника», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.
В департаменте здравоохранения добавили, что до конца 2020 года в эксплуатацию введут линейный ускоритель. Это радиотерапевтический комплекс для проведения высокоточного облучения злокачественных опухолей.
Напомним, что на модернизацию региональной онкологической службы до конца 2024 года федеральный бюджет направит свыше 1,5 млрд рублей.