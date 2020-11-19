Современное оборудование предназначено для диагностирования рака груди.

Современное оборудование предназначено для диагностирования рака груди. Томосинтез, одна из функций нового маммогрофа, обеспечивает чёткое трёхмерное изображение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Преимуществом цифровой маммографии является малая доза рентгеновского излучения. Новое устройство поможет специалистам проводить стереотаксическую биопсию – малоинвазивное хирургическое вмешательство. А именно – под рентген-контролем производится забор ткани молочной железы для определения точного диагноза и выбора метода лечения.«По региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в региональный онкодиспансер поставлено несколько единиц высокотехнологичного оборудования – молекулярно-генетическая лаборатория, цифровой рентгенодиагностический комплекс, мультиспиральный компьютерный томограф, УЗИ-аппараты экспертного класса, лазерный хирургический комплекс, а также другая техника», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.В департаменте здравоохранения добавили, что до конца 2020 года в эксплуатацию введут линейный ускоритель. Это радиотерапевтический комплекс для проведения высокоточного облучения злокачественных опухолей.Напомним, что на модернизацию региональной онкологической службы до конца 2024 года федеральный бюджет направит свыше 1,5 млрд рублей.