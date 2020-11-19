В связи со сложной ситуацией в городе из-за непогоды во Владивостоке был объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает . Сообщается о том, что тысячи домов остались без света. Объявление ЧС ..
<a href="https://33live.ru/novosti/19-11-2020-vo-vladivostoke-obyavlen-rezhim-chs.html" target="_blank">Во Владивостоке объявлен режим ЧС</a> - В связи со сложной ситуацией в городе из-за непогоды во Владивостоке был объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает . Сообщается о том, что тысячи домов остались без света. Объявление ЧС ..
[url=https://33live.ru/novosti/19-11-2020-vo-vladivostoke-obyavlen-rezhim-chs.html]Во Владивостоке объявлен режим ЧС[/url] - В связи со сложной ситуацией в городе из-за непогоды во Владивостоке был объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает . Сообщается о том, что тысячи домов остались без света. Объявление ЧС ..