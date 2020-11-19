Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 56-летнего мужчину.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусом. Исцелились от недуга - 180 человек.За сутки ковид диагностирован у 88 костромичей, 12 жителей Галича, 8 — Буя и Буйского района, 7 - в Нерехте и Нерехтском районе. Пять новых случаев заражения выявлено в Костромском районе, четыре в п. Островское и Островском районе. По три инфицированных добавилось в Шарье и Красносельском районе, два новых пациента слегли с коронавирусом в Кадыйском районе. По одному больному зарегистрировано в Волгореченске, Пыщуге и Макарьевском районе.Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 56-летнего мужчину.С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 9882 человек. Вылечился 6561 пациент. В стационарах находятся 684 жителя региона, из них 345 с диагнозом ковид. На дому лечится 2801 человек.