Врачам не удалось спасти четырёх пациентов.

Ранее мы сообщали, что за сутки во Владимирской области от ковида . Как сообщает Роспотребнадзор за минувший день 127 жителей региона заразились Covid-19.Из них: 19 во Владимире, 17 в Гусь-Хрустальном, 15 в Муромском, 10 в Ковровском, 9 в Александровском, 9 в Кольчугинском, 7 в Суздальском, 7 в Вязниковском, 6 в Юрьев-Польском, 6 в Гороховецком, 5 в Петушинском, 5 в Меленковском, 4 в Камешковском, 3 в Судогодском, 3 в Селивановском, 2 в Собинском районах.Общая численность инфицированных за месяцы пандемии коронавируса составляет 11799 жителей. Количество летальных исходов - 281.