В обладминистрации считают, что признав необходимость всестороннего обсуждения изменений в закон о приватизации госимущества, Заксобрание вырабатывает решения в обход собственноручно созданной рабочей группы.

Ранее мы сообщали, что 17 ноября по вопросам приватизации госимущества во Владимирской области. Собравшиеся договорились, что пожелания для последующей подготовки законопроекта обладминистрация в ближайшее время направит в региональный парламент.«Однако, не дождавшись второго совещания и юридически оформленных положений от областной администрации, депутаты Законодательного Собрания решили обсудить проект изменений в областной закон сами – на комитете по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и собственности», - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.При этом текст документа не был представлен в Белый дом.«Что это как не несоблюдение ранее достигнутых договорённостей о всесторонней и тщательной проработке дополнительных положений? Очевидно, что законопроект на у депутатов на руках и в нём не учтены предложения исполнительной власти, которые к тому времени ещё не были сформулированы», – возмутился заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко.Содержание документа администрации неизвестно, отсюда возникают вопросы в необходимости внешней антикоррупционной экспертизы, проведения публичных слушаний и оценки регулирующего воздействия.«Наблюдается имитация конструктивного диалога. К сожалению, вынужден констатировать, что начавшееся было многообещающее взаимодействие, видимо, превращается в игру в одни ворота. В подобных действиях депутатов невозможно не усмотреть неуважения и пренебрежения к госслужащим и к администрации области», – подытожил Аркадий Боцан-Харченко.В пресс-службе отмечают, что признав необходимость всестороннего обсуждения изменений в закон о приватизации госимущества, Заксобрание вырабатывает решения в обход собственноручно созданной рабочей группы.