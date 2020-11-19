На полном или частичном карантине по ОРВИ или ковиду - 26 школ.

19 ноября на брифинге по коронавирусу департамент образования Владимирской области рассказал о работе школ и детских садов.«Перевод школьников на дистанционный формат обучения, а также введение дежурных групп не планируются», - отметили в ведомстве.При этом студентов переведели на «удалёнку». Исключение – учреждения, где обучение только через интернет невозможно. Два колледжа на карантине - Владимирский базовый медицинский и Муромский промышленно-гуманитарный. В смешанной форме обучаются в 33 профессиональных образовательных организациях. Только в дистанционной форме работают два колледжа.Добавим, что ВлГУ также .На 19 ноября на карантине находится только Сергеихинская средняя образовательная школа в Камешковском районе.Частично закрыты на карантин по ОРВИ – 12 школ, по коронавирусу – 13 общеобразовательных организаций. На каникулах ученики 9 школ. В 6 каникулы плановые, в 3 – внеплановые. Из них 5 находится во Владимире, 2 – в Коврове и одна – в Вязниковском районе.