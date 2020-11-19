По результатам рассмотрения проекта бюджета Заксобранию рекомендовано утвердить документ на ближайшем заседании парламента.

19 ноября в онлайн-режиме прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.«Доходы региональной казны зафиксированы на уровне 69,9 млрд рублей, расходы – 74,5 млрд рублей. Ожидаемый дефицит не превысит допустимых объёмов, останется самым маленьким в ЦФО и одним из самых низких по стране», - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Запланировано значительное увеличение финансирования социальной политики. Мерами соцподдержки воспользуются почти 500 000 жителей. На сегодняшний день 33-ем регионе доступно порядка 180 видов выплат и льгот.Около 4 млрд 288 млн 312,6 тыс. рублей заложено на 2021 год на ежемесячные на детей в возрасте от 3 до 7 лет, развитие практики социального контракта, организации бесплатного горячего питания юных школьников, доплаты учителям за классное руководство, модернизацию детских школ искусств и поддержку малого и среднего бизнеса.На рост зарплаты бюджетникам и создание инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей предусмотрено 11 млрд 425 млн 201 тыс. рублей.Доля - 24 млрд 611 млн 738,8 тыс. рублей.«Растёт поддержка местных бюджетов городов и районов. С 2021 года предлагается передать им и часть налога по упрощённой системе налогообложения. Увеличен объём субсидирования строительства и », - отметил первый заместитель губернатора, директор департамента финансов и бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области Вячеслав Кузин.Отдельного упоминания заслуживают . На перспективу в бюджете заложено 450 млн рублей, которые могут покрыть непредвиденные расходы на борьбу с .По результатам рассмотрения проекта бюджета Заксобранию рекомендовано утвердить документ на ближайшем заседании парламента.Напомним, что ранее мы писали о том, что в бюджете на следующий год глава региона Владимир Сипягин предложил из высшего руководства Белого дома на 20%.