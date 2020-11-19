Подозреваемый, ревновавший супругу к потерпевшему, узнав, что последний продает авто, воспользовался этим и представился покупателем, чтобы встретиться.

В начале ноября в дежурную часть ОМВД России по Судогодскому району обратился 48-летний местный житель, сообщивший об угоне принадлежащего ему автомобиля.Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что опубликовал на популярном интернет-сайте объявление о продаже авто, на которое откликнулся мужчина. Во время встречи под предлогом проверки ходовых качеств машины потенциальный покупатель попросил проехать несколько километров, а затем – открыть капот. Во время остановки мужчина стал наносить удары потерпевшему. Опасаясь за свою жизнь, владелец автомобиля убежал, после чего обратился в полицию.Прибывшими полицейскими автомобиль на указанном месте не был обнаружен.Сумма причиненного ущерба превысила 200 000 рублей.В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль в одном из населенных пунктов Судогодского района. Позднее был задержан и подозреваемый, 36-летний местный житель.Фигурант пояснил, что приревновал собственника автомобиля, с которым ранее не был знаком, к своей супруге. Узнав, что последний продает авто, решил воспользоваться этим и представился покупателем, чтобы встретиться. Когда потерпевший убежал, подозреваемый перегнал автомобиль в другое место.Отделом дознания ОМВД России по Судогодскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).Автомобиль возвращен владельцу.