Установленные возле подъезда одного из жилых домов во Владивостоке камера наружного наблюдения сняла на видео момент чудесного спасения. На записи видно, как мужчина чистит от снега ..

Установленные возле подъезда одного из жилых домов во Владивостоке камера наружного наблюдения сняла на видео момент чудесного спасения. На записи видно, как мужчина чистит от снега автомобиль Nissan X-Trail, пока не замечает у себя над головой странную активность. После быстрого взгляда наверх от спешно отбегает в сторону, передает "". Как показало дальнейшее развитие событий – это спасло ему жизнь. Спустя мгновение на автомобиль падает массивная бетонная плита, буквально разрубая его пополам.