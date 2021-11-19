Россиян ожидает наиболее долгое за последние 500 лет частное лунное затмение, сообщается на сайте...

Россиян ожидает наиболее долгое за последние 500 лет частное лунное затмение, сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04, произойдет частное теневое затмение Луны. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века.Затмение станет «почти полным», поскольку Луна зайдет в тень Земли почти целиком (0,97), в результате чего лунный диск станет красноватым. Его можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии, в России — на Дальнем Востоке. Наибольшую фазу ожидают в забайкальских регионах, а окончание затмения — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.Как рассказали в Московском планетарии, жители центральной России, в том числе Владимирской области, не смогут увидеть это явление. Естественный спутник Земли будет находиться под горизонтом. Все фазы затмения можно будет увидеть только на Дальнем Востоке.Луна практически полностью окрасится в красноватый цвет.Затмение продлится три часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 по Москве. При этом максимальная фаза наступит в 12:04, когда Луна расположится в западной части созвездия Телец возле звездного скопления Плеяды. При этом понаблюдать, как одно небесное светило попадает в тень другого, можно будет ранним вечером, когда потускневшая Луна станет видна низко над горизонтом на пока светлом небе. Луна практически полностью окрасится в красноватый цвет.В июне россияне могли наблюдать первое за 55 лет редкое кольцеобразное затмение Солнца. Предыдущее подобное явление наблюдалось 20 мая 1966 года.