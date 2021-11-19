По состоянию на 19 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 19 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 81,7 процента из них занято (1891), свободны 424 койки.53662 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, за минувшие сутки – 91 человек.За период наблюдения в области отмечено 2373 летальных случая, в том числе 9 человек за сутки скончались от ковид-19.Напомним, 19 ноября во Владимирской области выявлено 320 случаев заболевания коронавирусом, что позволяет с осторожностью говорить о начале спада волны заболеваемости.За период наблюдения в области отмечено 2373 летальных случая, в том числе 9 человек за сутки скончались от ковид-19.Напомним, 19 ноября во Владимирской области выявлено 320 случаев заболевания коронавирусом.