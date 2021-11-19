Он был истинным мастером слова. Сегодня 80 лет со дня рождения Владимира Коваленко,...

Он был истинным мастером слова. Сегодня 80 лет со дня рождения Владимира Коваленко, александровского поэта и учёного. Его имя хорошо известно в России. Владимир Семенович Коваленко организовал первый в России Цветаевский праздник и первый Музей поэта Марины Цветаевой.Ему удалось сохранить цветаевский дом в Александрове. С начала 80-х на фестиваль поэзии съезжаются поклонники творчества Цветаевой со всей страны. Владимир Коваленко внёс огромный вклад в отечественную культуру. Ему присвоено звание Почетного жителя Александрова. Свою жизнь Владимир Семенович посвятил науке и литературе. Выпустил несколько книг стихов.Его статьи печатались в журналах. Коваленко был знаком со многими поэтами, литературоведами, художниками. Владимира Коваленко не стало в 2016 году. К 80-летию мастера его вдова и сын издали двухтомник сочинений. В него вошли избранная лирика, рассказы и воспоминания Владимира Коваленко. Как говорил сам поэт, его путь в литературу начался ещё в школе, со знакомства с поэзией Есенина. Об этом он рассказывал в программе "Я пришёл к поэту в гости" нашему коллеге, журналисту Виталию Туркову.Владимир Коваленко, поэт, учёный:- Вдруг показалось, что поэзия не просто какие-то дежурные лозунги и прочее, а это жизнь человека в этой природе, в этом мире, и это глубоко меня как-то тронуло. И я, естественно, сам попытался что-то написать. Вот с тех пор и пишу.