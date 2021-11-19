В Госдуме состоялось расширенное заседание комитета по малому и среднему предпринимательству, в котором приняла участие заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
В Госдуме состоялось расширенное заседание комитета по малому и среднему предпринимательству, в котором приняла участие заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Ключевая тема заседания – меры поддержки малого и среднего предпринимательства в период пандемии. В настоящее время одним из основных инструментов антикризисной поддержки является выдача льготных кредитов. По состоянию на 18 ноября в кредитные организации поступило более 27 тысяч заявлений на получение льготного кредита на сумму более 100 миллиардов рублей. На сегодня одобрено 11 тысяч обращений заемщиков на сумму свыше 30 миллиардов рублей.
1 ноября начался прием заявлений на выплату субсидий СОНКО, включенным в реестры Минэкономразвития России, и субъектам МСП, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, требующих дополнительной поддержки (кинотеатры, музеи, общественное питание, спорт, отдых и развлечения, гостиницы и т.д.) и продлится по 15 декабря. Размер субсидии определяется в зависимости от численности работников в расчете 1 МРОТ на каждого работника.
Потенциальный охват указанной меры поддержки составит 1 миллион 100 тысяч субъектов МСП и СОНКО с 3-мя миллионами.
Также, Илюшникова сообщила, что в 2021 году продолжается реализация мер поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Алексей Говырин: «Сегодня, в «ковидной реальности» становится очевидным, что антикризисные меры поддержки субъектов МСП государством становятся частью уже системной работы, не только сохранения, но и развития малого и среднего предпринимательства. Я выступаю сторонником объединения этих направлений работы в единый комплекс мер развития экономики.
В диалоге с Минэкономразвития особое внимание обратил на необходимость учитывать региональную специфику при разработке новых мер поддержки. О чем идет речь: существует федеральные и региональные меры поддержки, федеральные меры предполагают некий универсальный подход, но на примере Владимирской и Ивановской областей, меры, которые есть в Москве и МО отсутствуют в регионах. Связано это с тем, что бюджетная обеспеченность регионов неравномерна – отличается в разы, а страдают люди, предприниматели. Вот этой дифференциации в мерах поддержки хотелось бы избежать и добиться снижения этого разрыва».