В Госдуме состоялось расширенное заседание комитета по малому и среднему предпринимательству, в котором приняла участие заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В Госдуме состоялось расширенное заседание комитета по малому и среднему предпринимательству, в котором приняла участие заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.Ключевая тема заседания – меры поддержки малого и среднего предпринимательства в период пандемии. В настоящее время одним из основных инструментов антикризисной поддержки является выдача льготных кредитов. По состоянию на 18 ноября в кредитные организации поступило более 27 тысяч заявлений на получение льготного кредита на сумму более 100 миллиардов рублей. На сегодня одобрено 11 тысяч обращений заемщиков на сумму свыше 30 миллиардов рублей.1 ноября начался прием заявлений на выплату субсидий СОНКО, включенным в реестры Минэкономразвития России, и субъектам МСП, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, требующих дополнительной поддержки (кинотеатры, музеи, общественное питание, спорт, отдых и развлечения, гостиницы и т.д.) и продлится по 15 декабря. Размер субсидии определяется в зависимости от численности работников в расчете 1 МРОТ на каждого работника.Потенциальный охват указанной меры поддержки составит 1 миллион 100 тысяч субъектов МСП и СОНКО с 3-мя миллионами.Также, Илюшникова сообщила, что в 2021 году продолжается реализация мер поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Алексей Говырин: «Сегодня, в «ковидной реальности» становится очевидным, что антикризисные меры поддержки субъектов МСП государством становятся частью уже системной работы, не только сохранения, но и развития малого и среднего предпринимательства. Я выступаю сторонником объединения этих направлений работы в единый комплекс мер развития экономики.В диалоге с Минэкономразвития особое внимание обратил на необходимость учитывать региональную специфику при разработке новых мер поддержки. О чем идет речь: существует федеральные и региональные меры поддержки, федеральные меры предполагают некий универсальный подход, но на примере Владимирской и Ивановской областей, меры, которые есть в Москве и МО отсутствуют в регионах. Связано это с тем, что бюджетная обеспеченность регионов неравномерна – отличается в разы, а страдают люди, предприниматели. Вот этой дифференциации в мерах поддержки хотелось бы избежать и добиться снижения этого разрыва».