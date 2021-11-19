Принадлежащий ФГУП Атомфлот (предприятие Росатома) атомный ледокол Вайгач 20 ноября завершит проводку каравана из пяти теплоходов. В районе мыса Дежнева суда пойдут дальше без ледовой проводки.

Принадлежащий ФГУП "Атомфлот" (предприятие "Росатома") атомный ледокол "Вайгач" 20 ноября завершит проводку каравана из пяти теплоходов. В районе мыса Дежнева суда пойдут дальше без ледовой проводки.Завершив операцию, "Вайгач" проследует к рейду порта Певек. Там сформируется караван из трех судов, который нужно провести в западном направлении. В районе Новосибирских островов к каравану присоединятся пять теплоходов.Ледообразование в районе Северного морского пути началось на две недели раньше впервые за последние сеть лет, отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка."Но фактически уже с начала ноября на некоторых участках движение без ледокольной проводки невозможно. Несмотря на это, предприятие выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает безопасное мореплавание в акватории Севморпути", – сообщил он.В последние несколько лет благоприятная ледовая обстановка создала у некоторых владельцев судов ложные представления о работе на восточном направлении Севморпути. При этом в приказе Минтранса от 2015 года сказано, что навигация в морском порту Певек осуществляется с июля по октябрь. "В случае благоприятной ледовой обстановки период навигации может быть расширен", – говорится в нормативном акте.Помимо "Вайгача", сейчас в акватории Севморпути работают еще два атомных ледокола – "Ямал" и "Таймыр". В начале декабря к ним присоединится атомоход "50 лет Победы", а после этого прибудет головной универсальный атомный ледокол "Арктика".Сложившаяся ледовая обстановка не позволяет проводить суда в составе караванов в восточном направлении – возможна только ледокольная проводка на буксире, сообщил первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица."Для эффективного использования акватории Севморпути участникам судоходства необходимо уделить больше внимания выбору судов для работы в последние месяцы летне-осенней навигации и своевременно координировать деятельность со Штабом морских операций", – сказал он.