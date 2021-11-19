Жители региона одними из первых в России смогут воспользоваться электронными услугами центров...

Жители региона одними из первых в России смогут воспользоваться электронными услугами центров занятости для поиска работы. С 18 ноября это стало возможным благодаря переходу кадровых центров на единую цифровую платформу в сфере занятости.Новый формат работы ЦЗН освободит граждан от предъявления большинства документов. Таким образом, не потребуется предоставлять трудовую книжку, сведения об образовании и регистрации по месту жительства. Эти данные будут поступать в систему автоматически.«Специалисты центров занятости помогут гражданам составить в электронном виде заявления, резюме и разместить их на портале «Работа в России», подготовят соискателей к собеседованию. Отмечу, что мы взаимодействуем с ведущими работодателями области. Возможности платформы позволяют предложить работу не только по месту жительства, но и в трёх других регионах, которые соискатель может сам определить для себя как приоритетные. В перспективе мы планируем использовать портал, в том числе, для обучения, профориентации и других мероприятий, направленных на развитие занятости», − прокомментировал нововведения директор Департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.Граждане, находящиеся в поиске работы, могут получить услугу в электронном формате. Им будет достаточно зайти на сайт «Работа в России», заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с указанием сведений об уровне квалификации и стаже работы. Поиск подходящих вакансий будет проходить автоматически, на основе интеллектуального анализа данных. Однако, если потребуется консультация по работе с порталом, граждане могут обратиться к специалистам центров занятости напрямую, сообщает пресс-служба обладминистрации.Приходить в кадровый центр необходимо только тем, кто претендует на получение пособия по безработице по предварительной записи. Заявление для постановки на учёт при этом можно подать электронно через портал. Это нужно сделать для принятия решения о признании безработным после назначения встречи специалистом центра занятости.Работодатели также смогут направить запрос о подборе кадров в электронном виде. Через единую цифровую платформу можно будет не только получать уведомления о новых резюме в базе, но и отправлять и принимать отклики и предложения, общаться с кандидатами, приглашать соискателей на собеседования.