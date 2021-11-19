19 ноября 2021 года православные верующие отмечают День Святителя Павла. Его считают своим покровителей военнослужащие Морского корпуса.

19 ноября 2021 года православные верующие отмечают День Святителя Павла. Его считают своим покровителей военнослужащие Морского корпуса.ИСТОРИЯПавел Исповедник жил в Прусиаде. По решению служителей Церкви встал на место патриарха Александра после его смерти. Однако император Констанций, который был еретиком, не одобрил такое решение и велел изгнать Павла из Прусиады. Потом Павел снова стал архиепископом, но еретики нагнали его и убили, задушив тряпками.В 1326 году мощи святого Павла Исповедника захоронили в Венеции, куда их транспортировали из Армении Святым царем Феодосием Великим.ПРИМЕТЫПавла Исповедника наши предки называли Павлом Ледоставом. 19 ноября люди ожидали заморозков, вода на озерах и реках застывала. Верующие христиане верили, что в этот церковный праздник Святой Павел ходит по берегам водоемов и сковывает их льдом.В этот православный праздник люди проводили разные обряды и совершали заговоры. К примеру, северные народности старались задобрить святого монетками, древние славяне спускали по воде тело умершего в этот день.Если 19 ноября 2021 года гуси на дворе жмутся и ходят взъерошенные, жди трескучих морозов.Также о приближении мороза говорит сильный ветер в этот церковный праздник. Небо усеяно звездами, к морозу.Если на реке гладкий лед, будущий год станет скупым на урожай. Красный восход к обильным снегопадам.Если угли в печке белые от золы, зима предстоит холодная и злая.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДАВ этот церковный праздник нельзя давать деньги в долг и брать взаймы.Нельзя далеко уезжать от дома.Нельзя есть мясо, необходимо попоститься.Запрещено ходить растрепанным и грязным.Женщинам нельзя тяжело работать по дому, особенно браться за стирку.