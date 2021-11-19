Шестнадцатилетнему Денису Ремизову из Владимира необходима помощь. У мальчика несовершенный...

Шестнадцатилетнему Денису Ремизову из Владимира необходима помощь. У мальчика несовершенный остеогенез, требуется срочное дорогостоящее лечение. Помочь ребенку вместе с "Русфондом" может каждый из наших зрителей. Подробности у Юлии Шуваловой.Хрустальный мальчик. Таким Денис Ремизов был с рождения. У юноши очень хрупкие кости. Переломы преследовали с детства. Денис постоянно ломал бедра, руки. Врачи поставили диагноз - несовершенный остеогенез. Благодаря терапии кости окрепли и на два года Денис забыл о больницах, но в августе вновь случилась беда - школьник неудачно упал и сломал руку.Надежда Ремизова, мама Дениса:- Полтора месяца была операция в клинике, плотность костей была не очень хорошая. Ему требуется еще капаться, лечение - капельницы нужны.Денис проходит курс реабилитации. Ежедневно занимается с кистевым эспандером и гантелями.- Качаю, пытаюсь, по крайне мере.Сейчас мальчик учится в 9 классе, у него индивидуальные занятия. Любимый предмет - география.Денис Ремизов:- Люблю путешествовать очень много. Мечтаю поехать в Питер хотя бы на день погулять.Денис - самостоятельный и добрый. Свободное от учебы время любит проводить с братом Арсением. Играют в монополию. Несмотря на свою болезнь, Денис активно помогает маме, умеет готовить. Старается жить полноценной жизнью и ни в чем себя не ограничивать. Но ходить Денису очень сложно, передвигается по квартире только с костылями.Надежда Ремизова, мама Дениса:- Когда на даче жили, всё просит: дайте мне какое-то задание.-Потому что скучно.Стоимость курсового лечения - 537 516 рублей.Оплатить его семья Ремизовых не в силах. Помочь Денису мы призываем зрителей нашего канала. Достаточно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "Дети". Стоимость одного сообщения - 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами - все они на сайте «Русфонда». Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Поможем Денису вместе!Юлия Шувалова, Семен Карпов. "Вести-Владимир"