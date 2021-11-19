В Москве не рассматривается возможность создания молельных комнат для мусульман в метро. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В Москве не рассматривается возможность создания молельных комнат для мусульман в метро. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.В ведомстве отметили, что выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых религиозных взглядов в общественном транспорте Москвы невозможно."Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований", – цитирует пресс-службу департамента Агентство городских новостей "Москва".Ранее имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил о желании открыть в столичной подземке молельные комнаты. Таким образом мусульмане могли бы совершать пятикратную обязательную молитву в общественных местах и не смущать других горожан, сообщили СМИ.