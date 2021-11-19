Депутаты Заксобрания выступили с предложением дарить подарки роженицам из Владимирской области. По...

Депутаты Заксобрания выступили с предложением дарить подарки роженицам из Владимирской области.По расчётам парламентариев, такая инициатива обойдётся бюджету в 70 миллионов рублей, но позволит повысить показатели рождаемости, сократит отток рожениц и улучшит финансирование роддомов. Предполагается, что один подарок для новорождённого и его родителей обойдётся в 7 тысяч рублей. Что это будут за презенты, в законодательном собрании не уточняют.