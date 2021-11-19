Доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков объяснил, чего хочет добиться НАТО.

Доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков объяснил, чего хочет добиться НАТО.В пятницу, 19 ноября, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Германия откажется от размещения ядерного оружия на своей территории, оно может появиться в других европейских странах, в том числе восточных. По его словам, это необходимо для "сдерживания России".По мнению Константина Сивкова, Североатлантический альянс рассматривает возможность ведения ядерной войны.Доктор военных наукпредполагает, что эти действия могут произойти на Украине. Мол, на основаниигенсекретаря НАТО России необходимо делать выводы.Военный эксперт объяснил, что обычно такое оружие переносят ближе к зонам боевых действий, чтобы его применить в будущем. Сивков обратил внимание: несколько дней назад самолеты, которые могут использоватьоружие массового поражения, оказались в Румынии."Готовятся к локальной войне", – выразил мнениекапитан первого ранга.Кстати, заявлениеЙенса Столтенберга уже прокомментировали в МИД России. Замглавы ведомства Александр Грушко счел, что для Североатлантического альянса больше не существует основополагающего акта Россия – НАТО. Он напомнил о фундаментальных обязательствах, прописанных в этом документе.