По мнению эксперта, мнение властей Польши по данному вопросу не играет роли.

По мнению эксперта, мнение властей Польши по данному вопросу не играет роли.Польша выступает резко против сертификации "Северного потока – 2". Однако Германия, в отличие от соседей, безусловно заинтересована в том, чтобы поскорее приступить к процедуре. Тем не менее, процесс затянулся.Кандидат экономических наук Владимир Дорохов заявил, что в данном противостоянии слово Варшавы не играет особой роли, Германия находится в сильной позиции. Из-за того, что сертификация "Северного потока – 2" приостановилась, стоимость газа на биржах будет продолжать увеличиваться.По словам эксперта, цены на газовых хабах пойдут вниз сразу после того, как сертификация проекта возобновится, а европейские страны одобрят его.Дорохов надеется, что процедура сертификации получила заминку из-за недостающей документации, и вскоре ситуация стабилизируется. Эксперт подчеркнул, что "Северный поток – 2" нужен ФРГ, так как между Берлином и "Газпромом" есть уговор о скидках на поставку газа. В то же время ФРГ тормозит сертификацию, а значит, и сам запуск газопровода откладывается пока на неопределенный срок. В Европе тем временем нарастает энергетический кризис.Ранее "Дни.ру" писали о том, кто и зачем тормозит сертификацию "Северного потока – 2".