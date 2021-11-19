Фраза у каждого свои тараканы в голове обрела для жителя подмосковной Коломны совсем иной, буквальный смысл. Мужчина страдал от острой боли в ухе и обратился к врачам. Пациент предположил, ..

Фраза "у каждого свои тараканы в голове" обрела для жителя подмосковной Коломны совсем иной, буквальный смысл. Мужчина страдал от острой боли в ухе и обратился к врачам.Пациент предположил, что ему в ухо забралось насекомое и медики подтвердили его догадки после обследования: в слуховой проход мужчины забрался настоящий таракан. Врачам удалось подцепить непрошенного гостя с помощью зонда, после чего его вымыли из прохода. В настоящее время 57-летний пациент чувствует себя нормально, его выписали из медучреждения, сообщает сайт "".