Коллективный иммунитет жителей Владимирской области обеспечивают пожилые люди. Об этом заявили на...

Коллективный иммунитет жителей Владимирской области обеспечивают пожилые люди. Об этом заявили на брифинге, в котором приняли участие представители департамента здравоохранения и Роспотребнадзора.По данным департамента здравоохранения, в последние две недели в регионе фиксируется незначительный, но всё же рост темпов вакцинации. Полный курс прошли 35% населения. Причем среди граждан 65+ прививки уже сделал каждый второй. А вот у владимирцев помладше такого рвения не наблюдается. Оба компонента вакцины получили всего тридцать девять процентов людей трудоспособного возраста. И сегодня, по данным Роспотребнадзора, на территории региона выявлено еще 320 новых случаев ковид-19. Статистика медленно, но падает.Артем Осипов, замдиректор департамента здравоохранения администрации Владимирской области:- Мы с вами попадаем ровно в ту ситуацию, когда наше старшее поколение, как более ответственные люди, в том числе за нас, за нас, детей, продолжают заботиться и формировать тот самый коллективный иммунитет, который не формирует работающее население. То есть граждане средних лет, молодежь, судя по этим цифрам, подвергает риску ту самую уязвимую группу населения, о которой мы в наибольшей степени печемся.