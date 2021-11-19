Жителя Коврова, которого обвиняют в двойном убийстве, отправили в СИЗО. Второй отдел по особо важным делам регионального Следкома расследует убийство, прогремевшее на всю страну. Напомним, 15

Жителя Коврова, которого обвиняют в двойном убийстве, отправили в СИЗО. Второй отдел по особо важным делам регионального Следкома расследует убийство, прогремевшее на всю страну. Напомним, 15 ноября в квартире одного из ковровских домов были обнаружены тела 42-летней женщины и ее 22-летней дочери с признаками насильственной смерти. Следователи уточнили, что жертвам было нанесено больше 50-ти ударов