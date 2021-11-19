Жителя Коврова, которого обвиняют в двойном убийстве, отправили в СИЗО. Второй отдел по особо важным делам регионального Следкома расследует убийство, прогремевшее на всю страну. Напомним, 15
<a href="https://33live.ru/novosti/19-11-2021-kovrovchanina-obvinyaemogo-v-dvojnom-ubijstve-vzyali-pod-strazhu.html" target="_blank">Ковровчанина, обвиняемого в двойном убийстве, взяли под стражу</a> - Жителя Коврова, которого обвиняют в двойном убийстве, отправили в СИЗО. Второй отдел по особо важным делам регионального Следкома расследует убийство, прогремевшее на всю страну. Напомним, 15
[url=https://33live.ru/novosti/19-11-2021-kovrovchanina-obvinyaemogo-v-dvojnom-ubijstve-vzyali-pod-strazhu.html]Ковровчанина, обвиняемого в двойном убийстве, взяли под стражу[/url] - Жителя Коврова, которого обвиняют в двойном убийстве, отправили в СИЗО. Второй отдел по особо важным делам регионального Следкома расследует убийство, прогремевшее на всю страну. Напомним, 15