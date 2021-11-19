За падение на улице жительница Коврова взыскала с мэрии больше ста тысяч рублей. Городская...

За падение на улице жительница Коврова взыскала с мэрии больше ста тысяч рублей. Городская администрация подала апелляцию, но Владимирский областной суд тоже встал на сторону горожанки, сообщается в паблике Подслушано Ковров.Жительница Коврова Татьяна Дмитриева, спускаясь с платформы около автобусной остановки "Улица Володарского", споткнулась о заросшую травой яму на асфальте. В результате падения девушка повредила руку и ударилась головой. На машине скорой помощи ее доставили в больницу. Травмы оказались серьёзными, горожанке понадобилась медицинская помощь и даже пришлось ехать в Нижний Новгород, чтобы пройти курс лечения.В произошедшем Татьяна обвинила местных чиновников, в обязанности которых входит благоустройство и своевременная замена покрытия на тротуарах. Она подала иск против городской администрации, потребовав взыскать компенсацию морального вреда и расходы на лечение.Ковровский городской суд встал на сторону горожанки и частично удовлетворил исковое заявление: сто тысяч за моральный ущерб, расходы на лечение — чуть более пяти тысяч рублей.Городская администрация, не согласившись с решением суда, подала апелляционную жалобу, ссылаясь на недостаточность доказательств и грубую неосторожность со стороны Дмитриевой. Как уточняется в документе, падение произошло по вине самой истицы, которая не была достаточно осмотрительна, двигаясь по тротуару.Однако Владимирский областной суд в удовлетворении апелляционной жалобы отказал в полном объёме.Фото иллюстративное: m.123ru.net