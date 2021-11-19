О работе журналистов в пандемию говорили на осенних каникулах прессы. Круглый стол под таким...

О работе журналистов в пандемию говорили на осенних каникулах прессы. Круглый стол под таким названием завершился во Владимире. Форум организовал Союзом журналистов Владимирской области.Почётным гостем стал "рулевой" российского Союза Владимир Соловьёв.Участники форума обсудили ряд важнейших вопросов и тем, таких как "будущее журналистики", "материалы о несовершеннолетних", суицидах и "ЧП". Редакторов, корреспондентов, руководителей СМИ волновали вопросы регулирования прав и обязанностей журналистов, закон об иногентах, а также будущее изданий печатных.Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:- Это один из тех форумов, которые для нас для журналистов очень важны потому, что нам надо собираться, общаться, говорить о наших проблемах, о наших радостях, награждать, тех кто добился творческих успехов.Какие вызовы поставила эпоха ковида перед журналистским сообществом? Что изменила? Какую поддержку в непростых условиях получает пресса? И каким председатель российского Союза журналистов видит будущее важнейшей профессии? Эти темы с Владимиром Соловьёвым обсудила моя коллега Мария Платанюк. Эксклюзивное интервью сегодня на телеканале "Россия-24" в наших выпусках в 17.30 и в 21.00.