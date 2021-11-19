Уже несколько лет супруги счастливы вместе. Кто такая четвертая жена Цекало на самом деле?

Уже несколько лет супруги счастливы вместе. Кто такая четвертая жена Цекало на самом деле?В России об иностранке Дарине Эрвин заговорили только в 2019 году. Тогда общественность неожиданно узнала, что Александр Цекало не только развелся со своей женой, сестрой Веры Брежневой Викторией Галушко, но и нашел новую невесту, которая моложе его на 30 лет.Дарина появилась на свет в 1991 году. несколько лет назад, девушка родилась в Алма-Ате под фамилией Сапарова. Ее мама – русская, а родной отец – казах. Юность Эрвин прошла в Америке. Именно там она закончила колледж, жила и работала. Английский стал для возлюбленной Цекало родным языком – на нем она чаще всего общается даже с мужем, хотя и знает русский.В 2019 году стало известно, что Александр и Дарина познакомились благодаря Игорю Жижикину, который часто работает в Голливуде. Именно в его компании парочка проводила вечер в ресторане, когда папарацци сделали одни из первых совместных фото Цекало и Эрвин. В начале 2019 году избранники , расписавшись в Беверли-Хиллс в кругу близких. Ради четвертой супруги продюсер даже выкупил свою фамилию у прошлой жены.Несмотря на то, что в США Дарина получила юридическое образование, жизнь она связала с совсем другим направлением. Девушка посвятила себя актерской карьере и стала художницей. Она рисует картины в стиле ню и иногда получает крупные заказы на свои произведения. В фильмографии супруги Цекало – всего несколько небольших работ. В 2014 году она дебютировала как актриса в фильме "Это все ты", потом сыграла еще несколько небольших ролей в Голливуде. А в этом году Дарина появилась в российском фильме "Мажор", спродюсированном ее мужем, в роли кореянки Мэй.Цекало и Эрвин живут вместе в Лос-Анджелесе. Супруги освоили серфинг, к тому же, новая жена плотно взялась за здоровье возлюбленного. Благодаря ей он начал правильно питаться и сбросил лишние килограммы. Дарина не зависит от финансов мужа, сама себя обеспечивает и активно ведет блог в "Инстаграм", где нередко выкладывает . Александр не раз утверждал, что очень любит свою супругу и буквально готов ради нее на все. Именно поэтому Цекало . Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков невзлюбили избранницу продюсера и за это, по словам Александра, он даже не сядет с ними за один стол.