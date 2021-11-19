В эту субботу, в 8:00 расскажем: - Беги, мама, беги....Как научиться бегать по снегу босиком, да...

В эту субботу, в 8:00 расскажем:- Беги, мама, беги....Как научиться бегать по снегу босиком, да еще и с коляской?- Чудо архитектуры 17 века...История возрождения храма в Красном селе Владимира.- Мисс Совершенство..Как построить идеальное тело?- День рождения Алексея Баталова. Владимирская страница биографии великого актера.- И святой благоверный князь Александр Невский на иконах владимирского мастера.