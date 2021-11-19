В эту субботу, в 8:00 расскажем:
- Беги, мама, беги....Как научиться бегать по снегу босиком, да...
В эту субботу, в 8:00 расскажем:
- Беги, мама, беги....Как научиться бегать по снегу босиком, да еще и с коляской?
- Чудо архитектуры 17 века...История возрождения храма в Красном селе Владимира.
- Мисс Совершенство..Как построить идеальное тело?
- День рождения Алексея Баталова. Владимирская страница биографии великого актера.
- И святой благоверный князь Александр Невский на иконах владимирского мастера.