Астрологи напоминают, что 19 ноября начинается период коридора затмений, и предупреждают, как правильно вести себя в это время

Астрологи напоминают, что 19 ноября начинается период коридора затмений, и предупреждают, как правильно вести себя в это времяКоридор затмений – ежегодное явление, с которым в этом году нам предстоит столкнуться с 19 ноября по 4 декабря. По словам специалистов, многие люди могут ощущать на себе негативные последствия кармического периода до самого конца года. Чтобы успешно пройти это непростое время, как считают специалисты, необходимо тщательно следить за своим поведением.Астролог Алена Никольская рассказала , что период коридора затмений особенно тяжело будут переживать люди, которые привыкли накапливать в себе прошлые обиды и невысказанный негатив. К тому же, действие бумеранга ощутят те, кто отложил реализацию своих амбиций на потом или не смог осуществить задуманное.Несмотря на то, что период принесет многим людям непростые испытания, у некоторых есть шанс извлечь из него пользу. Тем, кто сможет осознать свои прошлые ошибки и исправить промахи, звезды помогут перейти на следующую ступеньку и исполнить свои цели.В первую очередь астролог советует в период с 19 ноября до 4 декабря постараться забыть обиды и избавиться от накопившегося негатива. Никольская утверждает, что в это время ни в коем случае нельзя обесценивать людей. Неважно, близкий это человек или случайный прохожий. К тому же специалист отмечает, что любая агрессивная реакция в период коридора затмений может негативно сказаться на здоровье.По мнению астролога, при возникновении любой трудной ситуации необходимо понимать, что через несколько лет воспоминания о ней вызовут у вас лишь улыбку. Только так можно облегчить свой путь и двигаться вперед.