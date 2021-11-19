ВТБ Пенсионный фонд вошел в число мировых лидеров среди пенсионных фондов по доле социально значимых инвестиций (8,2% от портфеля). Среди российских пенсионных фондов НПФ ВТБ занял первое ..

ВТБ Пенсионный фонд вошел в число мировых лидеров среди пенсионных фондов по доле социально значимых инвестиций (8,2% от портфеля). Среди российских пенсионных фондов НПФ ВТБ занял первое место по доле «зелёных» инвестиций в портфеле – 5,5%. Отчет по пенсионным фондам подготовлен Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).«Группа ВТБ следует принципам устойчивого развития. Мы хотим, чтобы наши клиенты заботились об экологии, сохраняя природу, и могли развиваться как в профессиональной, так и личной сфере, имея равный доступ ко всем необходимым услугам – финансовым, социальным, образовательным или медицинским. Именно поэтому наш пенсионный фонд ввел для себя ряд требований к ответственному ESG-инвестированию. В первую очередь финансовые инструменты устойчивого развития стоит внедрять в продуктовые линейки крупнейших компаний, работающих с физическими лицами. Группа ВТБ уже пошла по этому пути. Также отмечу, что российские компании стали чаще обращать внимание на принципы ESG, ведь внедрение корпоративных пенсионных программ несет в себе социальную функцию, повышая ESG-рейтинг компании. Я рада, что наша работа и ценности признаны международным экспертным сообществом», - комментирует Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.ВТБ запустил собственную ESG-платформу в октябре этого года. Она предполагает полностью открытую для партнеров и клиентов банка инфраструктуру для ESG-трансформации, включающую комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления.Платформа дает возможность клиентам в режиме одного окна получить доступ к федеральным и региональным мерам социальной поддержки, льготному кредитованию, а также адресным выплатам, бесплатным сервисам по страхованию и защите средств, которые ВТБ предоставляет населению России. В периметр ESG-платформы включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ.