Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров счел неприличным вопрос представителя иностранного СМИ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров счел неприличным вопрос представителя иностранного СМИ.В пятницу, 19 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров Сергея Лаврова и главы МИД Швеции, представителя ОБСЕ Анн Линде журналист из Стокгольма поинтересовался, будет ли Москва что-либо предпринимать для исправления "печальных" отношений с западными странами.Глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая корреспонденту, оговорился. Политик перепутал языки – назвал Россию "Раша" (Russia – англ.). Исправившись, Лавров указал, что вопрос, который задал шведский журналист, является неприличным. По мнению политика, представители СМИ, спрашивающие об этом, подрывают основы современной архитектуры международных отношений."<...> вы так требовательно спрашиваете, что Раша – о, господи, Раша – что Россия собирается делать<...>", – сказал российский дипломат на пресс-конференции.Напомним, в пятницу Лавров и Линде провели переговоры. Политики обсудили российско-шведские отношения и вопросы, связанные с деятельностью ОБСЕ. Глава МИД Швеции поблагодарила главу внешнеполитического ведомства за конструктивную беседу.Ранее Сергей Лавров европейским политикам после того, как цены на газ в Европе внезапно снизились на 30%. Глава МИД РФ считает, что Западу нужно почаще слушать российского лидера Владимира Путина.