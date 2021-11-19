Бюджет региона на финишной прямой. Главный финансовый документ области обсудили на публичных слушаниях. К ним присоединились общественники и представители муниципалитетов. До этого бюджет

Бюджет региона на финишной прямой. Главный финансовый документ области обсудили на публичных слушаниях. К ним присоединились общественники и представители муниципалитетов. До этого бюджет уже прошел «нулевое» чтение в ЗакСобрании области. Общественные слушания из-за коронавируса провели по видеосвязи. К слову, корректировать проект бюджета депутаты облпарламента будут и дополнительно, с учётом основных пожеланий жителей региона. Роман Кавинов,