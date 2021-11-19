Вклад в экономику региона несмотря на пандемию. Сегодня Александр Авдеев, врио губернатора...

Вклад в экономику региона несмотря на пандемию. Сегодня Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области, посетил одно из крупнейших промышленных предприятий Собинского района.Компания "Монделиз" - лидер по производству шоколада, печенья и конфет вновь расширяет свое производство. Вскоре здесь откроют еще одну линию, бисквитную, будут выпускать продукцию под маркой "Юбилейное". Еще недавно кексы и печенье этого бренда выпускались во Франции. Теперь марку по праву можно будет назвать владимирской. И это будет прямой вклад в развитие экономики и повышение инвестиционной привлекательности региона, уверен глава области Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Важно, чтобы здесь у людей появлялись дополнительные места. Здесь уже образовано более 40 рабочих мест и это вклад в экономику района и области.