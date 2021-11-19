Звонивший сообщил, что с банковских счетов гражданина неизвестные пытаются похитить денежные средства, и попросил помочь задержать злоумышленников...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы при содействии коллег из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.Предварительно установлено, что на мобильный телефон 62-летнему мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что с банковских счетов гражданина неизвестные пытаются похитить денежные средства, и попросил помочь задержать злоумышленников. Для этого необходимо было снять накопления со всех банковских счетов и передать их другому сотруднику. Введенный в заблуждение москвич выполнил требуемое и передал деньги ожидавшему его незнакомцу. Также он взял кредит на сумму 300 тысяч рублей и перевел полученные деньги на несколько счетов, которые продиктовал ему звонивший.Позже у мужчины появились сомнения в правильности своих действий, и он обратился в полицию.Материальный ущерб составил свыше 5 миллионов 860 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД совместно с сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве установили и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний неработающий мужчина. К сотрудникам правоохранительных структур он не имеет никакого отношения.Следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят мероприятия по установлению возможных соучастников задержанного, а также выявлению дополнительных эпизодов его противоправной деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93