Но новой транспортной развязке побывали представители мэрии, горсовета и ГИБДД.

Во Владимире близится к логической развязке история с переносом пешеходного перехода на новой транспортной развязке. Сегодня на Чапаева-Сперанского побывали представители мэрии, горсовета и ГИБДД.Речь идёт о переносе «зебры» от Сперанского-1. Дело в том, что раньше местные жители напрямую пересекали проезжую часть, возле дома №62 по улице Пугачёва, а теперь вынуждены делать крюк длиной в сотни метров. В результате пешеходный трафик разделился на два потока. Одни – следуют правилам, вторые – перебегают дорогу.Между тем, новый переход оказался неудобным. Из-за отбойников и металлического забора водители не видят владимирцев, собирающихся пересекать проезжую часть. Всё это создает опасность и для автомобилистов, и для людей.«По мнению экспертов, наиболее логично убрать действующий пешеходный переход на съезде с развязки и переместить его на 50 метров вниз. Для безопасности участников движения планируется установка искусственных неровностей», - резюмировал итоги рабочей поездки председатель горсовета Николай Толбузин.Напомним, что движение по новой развязке власти На реконструкцию участка потрачено свыше 100 млн рублей.