Злоумышленники планировали купить на полученные от продажи похищенного имущества деньги подарок подруге на день рождения.

Сотрудниками полиции ОМВД России по Александровскому району задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в краже имущества из магазина.В начале ноября текущего года в отдел полиции ОМВД России по Александровскому району обратился представитель строительного магазина, расположенного в одном из торговых центров г. Александров. Заявитель сообщил, что из магазина похищены пуско - зарядные устройства общей стоимостью около 6 тысяч 500 рублей.Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, находящихся в торговом центре, и установили приметы подозреваемых.Ими оказались ранее не судимые 18-летний и 20-летний жители Александрова. Молодые люди были доставлены в отдел полиции.Как пояснили подозреваемые, находясь в строительном магазине и убедившись, что никто не наблюдает, они спрятали под одежду по одному пуско-зарядному устройству, находящемуся в свободном доступе, и покинули торговый центр. Похищенное имущество злоумышленники продали, а на вырученные деньги планировали купить подарок на день рождения своей подруге.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).Подозреваемые в содеянном сознались и раскаялись.