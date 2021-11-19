При личном досмотре задержанной полицейскими обнаружено и изъято три свертка с неизвестным веществом, общей массой 3 килограмма...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали девушку, подозреваемую в попытке сбыта наркотического средства – мефедрона в особо крупном размере», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Садовой Сухаревской улице задержали 20-летнюю жительницу столицы по подозрению в незаконном обороте наркотиков.При личном досмотре задержанной полицейскими обнаружено и изъято три свертка с неизвестным веществом, общей массой 3 килограмма. Для проведения исследования был взят один из свертков, весом более 1,9 килограммов. Согласно справке материал из данного свертка содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон. Остальное направлено на экспертизу.Со слов задержанной девушки, наркотик предназначался для последующего сбыта.Следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступление и покушение на преступление» и частью 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60