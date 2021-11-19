Злоумышленник под надуманным предлогом получил доступ к мобильному телефону потерпевшего, после чего перевел денежные средства с его кредитной карты на банковскую карту своего знакомого...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники совместно с сотрудниками УВД по ЮАО задержали мужчину по подозрению в краже денежных средств с банковской карты.Предварительно установлено, что злоумышленник вместе с 46-летним москвичом распивал алкогольные напитки. Под надуманным предлогом он получил доступ к мобильному телефону потерпевшего, после чего через банковское приложение, установленное в смартфоне, перевел денежные средства с его кредитной карты на банковскую карту своего знакомого. Спустя время потерпевший проверил баланс своей карты и, обнаружив хищение денежных средств, обратился в полицию. Материальный ущерб составил 1.9 млн рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на Кавказском бульваре подозреваемый был задержан. Им оказался 30-летний житель столицы. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22