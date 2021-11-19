Злоумышленник похитил деньги из магазина и салона красоты, а также имущество из офисного помещения.

В середине ноября в ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение о краже денег в одном из салонов красоты, расположенном в районном центре. Неизвестный путем отжатия окна проник в помещение салона и похитил 3 тысячи рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего.В результате по подозрению в причастности к хищению денег был задержан 26-летний ранее судимый местный житель.В ходе дальнейшей работы полицейскими установлено, что несколькими днями ранее злоумышленник, разбив стекло входной двери, проник в магазин, откуда похитил более 5 тысяч рублей, а затем, взломав окно, проник в офисное помещение, откуда похитил технику и продукты на сумму более 20 тысяч рублей.ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении фигуранта возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.