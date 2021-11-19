По мнению эксперта, выход из кризиса для Украины возможен, но местное правительство пока не стремится к разрешению конфликтов.

По мнению эксперта, выход из кризиса для Украины возможен, но местное правительство пока не стремится к разрешению конфликтов.Для урегулирования любого кризиса существует простая и универсальная формула, которая включает в себя желание сторон договориться и реальное выполнение ими достигнутых соглашений – так считает российский политолог Руслан Бальбек. Однако власти Украины на данный момент не пытаются действовать по этой формуле и вообще ведут себя непредсказуемо.Говоря о проблемах Незалежной, эксперт отметил, что власти этого государства не выполняют соглашений, достигнутых в Минске, для чего находят самые различные отговорки. В целом правительство Зеленского ведет себя не совсем корректно по отношению к нашей стране и лишь обвиняет Россию."Доверие к ней утрачено," – подвел политолог итог таким действиям.В беседе с RT Бальбек подчеркнул, что главным авторитетом наших соседей сейчас является Запад в лице Вашингтона, который, очевидно, одобряет действия украинских властей. Западные партнеры должны оказать влияние на Владимира Зеленского и призвать его к выполнению Минских договоренностей – только в этом случае кризис можно будет преодолеть, а конфликты – урегулировать.Ранее "Дни.ру" писали о том, что – в целом Киеву пора оставить эти надежды.