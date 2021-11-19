В октябре 96-летняя жительница Владимира обратилась в полицию, сообщив о пропаже с её банковского...

В октябре 96-летняя жительница Владимира обратилась в полицию, сообщив о пропаже с её банковского счета крупной суммы. Женщина уверяла, что некоторое время назад со счета по её просьбе были обналичены 200 тысяч рублей. Обратившись в банк, женщина обнаружила, что снята большая сумма.Оказалось, что несколько месяцев назад пенсионерка доверила доступ к счету своей помощнице по хозяйству. Местонахождение женщины, 44-летней жительницы областного центра, было установлено. Подозреваемая была задержана.В дальнейшем было установлено, что помощница, ежедневно посещавшая потерпевшую, по просьбе женщины дважды снимала деньги. Однако несколько раз с апреля по сентябрь в тайне от пенсионерки обналичивала деньги и забирала их себе. В результате причиненный ущерб составил около 700 тысяч рублей.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по обвинению в краже денег с банковского счета. Женщина свою вину признала и обещала вернуть похищенные деньги, сообщила пресс-служба областного УМВД.Фото: pexels.com