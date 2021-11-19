«Осенние каникулы прессы 2021». Под таким названием во Владимире прошла встреча владимирских представителей СМИ с Председателем «Союза журналистов России». Семинары, круглый стол и

«Осенние каникулы прессы 2021». Под таким названием во Владимире прошла встреча владимирских представителей СМИ с Председателем «Союза журналистов России». Семинары, круглый стол и журналистская встреча что называется «без галстуков». Началась она с насущных проблем – работа СМИ в период пандемии. Правовая защита журналистов, проведение образовательных форумов, а также финансовая поддержка СМИ, которые пострадали от коронавируса.