В Европейском союзе (ЕС) напомнили президенту Болгарии позицию объединения по Крыму.

В Европейском союзе (ЕС) напомнили президенту Болгарии позицию объединения по Крыму.В мировой политике ни дня не проходит без скандала. Накануне президент Болгарии Румен Радев во время дебатов заявил, что Крым является российской территорией. Также глава государства выразил мнение о санкциях, введенных в отношении России. Он считает их неэффективными.В Киеве отреагировали незамедлительно. В МИД Украины вызвали посла Болгарии Костадина Коджабашева. Ему объяснили, что такие высказывания Радева недопустимы и некорректны. Украинские дипломаты ожидают опровержения от болгарского лидера. В МИД также сообщили, что Коджабашев назвал Крым территорией Украины.Заявление по этому поводу также сделали в Европейском союзе. Пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано напомнил Радеву позицию ЕС по Крыму – полуостров является украинской территорией, оккупированной Россией. Страны объединения считают, что РФ нарушила нормы международного права.Как напоминает "", в 2014 году в Крыму прошел референдум, на котором 96,57% жителей полуострова проголосовали за присоединение территории к России.Ранее американский политологАнатоль Ливенединственный для Украины способ вернуть Крым. Чтобы отобрать полуостров у России, Незалежной нужно одержать победу в вооруженном конфликте, считает обозреватель.