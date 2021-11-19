В Европейском союзе (ЕС) напомнили президенту Болгарии позицию объединения по Крыму.
В Европейском союзе (ЕС) напомнили президенту Болгарии позицию объединения по Крыму.
В мировой политике ни дня не проходит без скандала. Накануне президент Болгарии Румен Радев во время дебатов заявил, что Крым является российской территорией. Также глава государства выразил мнение о санкциях, введенных в отношении России. Он считает их неэффективными.
В Киеве отреагировали незамедлительно. В МИД Украины вызвали посла Болгарии Костадина Коджабашева. Ему объяснили, что такие высказывания Радева недопустимы и некорректны. Украинские дипломаты ожидают опровержения от болгарского лидера. В МИД также сообщили, что Коджабашев назвал Крым территорией Украины.
Заявление по этому поводу также сделали в Европейском союзе. Пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано напомнил Радеву позицию ЕС по Крыму – полуостров является украинской территорией, оккупированной Россией. Страны объединения считают, что РФ нарушила нормы международного права.
Как напоминает "", в 2014 году в Крыму прошел референдум, на котором 96,57% жителей полуострова проголосовали за присоединение территории к России.
Ранее американский политолог
Анатоль Ливен
единственный для Украины способ вернуть Крым. Чтобы отобрать полуостров у России, Незалежной нужно одержать победу в вооруженном конфликте, считает обозреватель.