По программе Индустриальные кварталы в Москве возведут 11,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Бывшие промзоны преобразуются в современные кварталы с развитой инфраструктурой.

По программе "Индустриальные кварталы" в Москве возведут 11,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Бывшие промзоны преобразуются в современные кварталы с развитой инфраструктурой.В будущих кварталах на месте старых промзон появится общественно-деловая застройка, жилые дома, высокотехнологичные производства и необходимая инфраструктура. Заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов уточнил, что в рамках программы "Индустриальные кварталы" появится 190 тысяч новых рабочих мест."Планируемый объем вложений в проекты превысит 2,9 триллиона рублей, а поступления в городской бюджет составят около 450 миллиардов рублей в год", – сообщил заммэра.По программе "Индустриальные кварталы" создадут 4,2 миллиона квадратных метров производственных площадей. 5,6 миллиона займут общественно-деловые объекты. Также построят 1,8 миллиона квадратных метров жилья.Под нужды программы будет использовано 10 участков на юго-востоке Москвы, восемь – на западе, семь – на юге, пять – на севере, по два участка на юго-западе и востоке столицы, по одному – в центре, на северо-востоке и в Зеленограде. Еще три участка находятся в Новой Москве.Первый договор о комплексном развитии территорий заключен в 2020 году. По соглашению инвестиции в развитие промзоны Октябрьское Поле составят 14 миллиардов рублей, а планируемый бюджетный эффект – 1,8 миллиарда.Ранее Владимир Ефимов о реконструкции территории бывшей промзоны "Выхино". Объем частных инвестиций превысит пять миллиардов рублей. На земельном участке площадью почти четыре гектара появятся производственные площадки, общественно-деловое пространство с банковскими учреждениями, магазинами, заведениями общепита, ТРЦ и т.д.Подробнее о программе "Индустриальные кварталы" – в "Дни.ру".