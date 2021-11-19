Реставрация и открытие старейшего кинотеатра «Художественный» во Владимире переносится на...

Реставрация и открытие старейшего кинотеатра «Художественный» во Владимире переносится на неопределенный срок. Городская администрация не одобрила проект реставрации и намерена расторгнуть контракт с компанией «Градпроект».В сентябре 2020 года владимирская фирма «Градпроект» взялась за восстановление здания за 1,3 миллиона рублей. Сложность заключается в том, что кинотеатр находится под охраной государства, у него статус памятника культуры регионального значения.Согласно конкурсной документации, эксперты должны были сделать заключение о возможности приспособления здания под общественный досуговый центр с кинотеатром, учитывая действующие пожарные нормы. Однако историческое здание сложно приспособить под современные требования. Кинотеатр «Художественный» законсервирован уже более 10 лет. Сейчас за состояние и содержание объекта отвечает администрация города.