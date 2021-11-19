Проектировщики не справились с разработкой ПСД.

Во Владимире открытие кинотеатра «Художественный» перенесли на неопределённый срок. Мэрия намерена расторгнуть контракт с «Градпроектом», который разрабатывал проект реставрации. Горадминистрацию не устроила работа подрядчика.Договор с компанией на сумму в 1,3 млн рублей был заключён в сентябре 2020 года.На заседании комитета по градостроительству горсовета замглавы Владимира Сергей Сысуев доложил, что фирма не получила положительное заключение госэкспертизы.Проектировщики должны были понять можно ли здание перепрофилировать под общественный досуговый центр с кинотеатром, а также составить акт влияния реконструкционных работ на надёжность и безопасность объекта. В условия контракта также входило проведение научных исследований, подготовка эскиза и рабочей документации.Выяснилось, что объект культурного наследия не подходит под современные требования по размещению таких центров. Следующий этап – расторжение контракта и компенсация расходов на выполнение работ.Напомним, что кинотеатр законсервирован уже 10 лет. За его содержание отвечают городские чиновники.